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ورشة عمل للشركات السياحية بدبي

ورشة عمل للشركات السياحية بدبي
2 سبتمبر 2022 02:44

دبي (الاتحاد)

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شهد العميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، والعميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، ورشة عمل للشركات السياحية حول الحوادث المرورية، وذلك بالتعاون مع مخفر شرطة لهباب، ، في قاعة البحث والتطوير بشرطة دبي.
وأكد العميد الشامسي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، حريصة على تعزيز التعاون والعلاقات مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى عمليات تكاملية بين الجهات المختلفة لتحقيق استراتيجية الدولة في ترسيخ الأمن والسعادة، والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.
بدوره، قال العميد خلفان الجلاف: إن إدارة الشرطة السياحية تستهدف سنوياً، بالتعاون مع شركائها، توعية موظفي الشركات السياحية على مستوى دبي، بسبل تقديم المساعدة للسياح وزوار الإمارة.
وقدم النقيب أحمد المهيري، رئيس قسم متابعة برامج الرحلات السياحية، شرحاً لمديري ومسؤولي 15 شركة سياحية، حول برامج شرطة دبي وكيفية استخدامها لتعزيز سمعة الإمارة الرائدة في السياحة.

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