686 مستفيداً من خدمات 9 مركبات متنقلة في «التغير المناخي والبيئة»

شروق عوض (دبي)

استفاد 686 مربياً للثروة الحيوانية وموزعاً على 5 إمارات هي: الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من خدمات 9 مركبات متنقلة للإرشاد الزراعي والبيطري كتسجيل الحيازات الحيوانية وعلاج وتحصين الحيوانات وإجراء العمليات الجراحية البسيطة لها، وغيرها الكثير من الخدمات التي تعزز الوعي لدى هذه الفئة من المجتمع المحلي وتنمية القدرات على التعامل مع المخاطر المعنية بالصحة الحيوانية والنباتية، وتعزيز منظومة التنمية المستدامة والنمو الزراعي والحيواني في الدولة، بحسب سلطان علوان، الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة.

أوضح علوان في حوار مع «الاتحاد»، أن إجمالي المستفيديّن تم رصده بعد تنفيذ الوزارة للمرحلة الأولى من مبادرة «مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري المتنقلة»، والتي أطلقتها في يونيو الماضي، حيث شملت المرحلة توزيع 9 مركبات متنقلة وذات دفع رباعي مزودة بتجهيزات طبية بيطرية متكاملة وفق معايير الصحة والسلامة العالمية، على 5 إمارات وهي (الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة)، وغطت (146) موقعاً، ووفرت خلالها مجموعة متكاملة من الخدمات، مشيراً إلى أن عدد الحيازات ضمن نطاق التغطية يقدر بما يقارب 5751 حيازةً.

أنواع الخدمات

وأشار علوان إلى أن أهم الخدمات التي تم تقديمها لمربي الثروة الحيوانية عبر مراكز الإرشاد المتنقلة خلال الفترة الماضية، تمثلت في الخدمات البيطرية كتسجيل الحيازات الحيوانية وعلاج وتحصين الحيوانات ضد مختلف الأمراض المعدية والوبائية، بحسب روزنامة التحصينات المقدمة مجاناً من قبل الوزارة للأمراض الحيوانية مثل (الحمى القلاعية، طاعون المجترات الصغيرة، جدري الضأن والماعز، المايكوبلازما «الكفت»، التسمم الدموي المعوي، والباستريلا) ومعالجة الأمراض السارية والإصابات وإجراء العمليات الجراحية البسيطة لها، وجمع العينات لغايات الفحوص المخبرية في حال الاشتباه أو لتأكيد الإصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية أو الأمراض الحيوانية المشتركة، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد التوعوي الخاصة بنظم التربية والتغذية والتعامل مع الحيوان والرفق به وتطبيق الأساليب السليمة والعلمية في التربية، بهدف زيادة الإنتاجية وتأثيرها الإيجابي على المنتج، وبما يعزز في نهاية المطاف منظومة الأمن البيولوجي في الدولة.

ولفت إلى أهم أنواع الأمراض التي تتعرض لها الماشية، تتمثل في أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والبولي والتهاب الضرع، وأمراض سوء التغذية والطفيليات الداخلية والخارجية والدم، وأمراض الحمل والولادة والعقم مثل عقم تزامن الإباضة وعسر الولادة واحتباس المشيمة وانقلاب الرحم، بالإضافة إلى الإصابات مثل الجرب والقراع وغيرها من الإصابات المرضية الأخرى.

مستهدفات المراكز

وحول المستهدفات الحقيقية من وراء مبادرة مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري المتنقلة، قال: «إن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية المحلية وحمايتها، وتهدف إلى تقديم خدمات متميزة واستباقية للمتعاملين في مواقع الحيازات الزراعية والحيوانية، وتوصيل الخدمات للمتعاملين في المناطق البعيدة عن مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري الثابتة وخاصة في المناطق الجبلية وفي الوديان، بما يساهم في تعزيز مستويات إسعادهم وتوفير الوقت والجهد عليهم».

مراحل عدة

ولفت إلى أن المبادرة مستمرة على عدة مراحل، حيث استهدفت المرحلة الأولى منها توفير وتقديم الخدمات إلى ثلث إجمالي المتعاملين لـ«الإرشاد البيطري»، كما ستعمل طوال مراحلها المختلفة على توفير باقة من الخدمات الرقمية للمتعاملين في أماكن حيازاتهم الزراعية والحيوانية، بهدف تعزيز قدرتهم على التعامل مع المخاطر المعنية بالصحة الحيوانية والنباتية، ما يعزز من منظومة التنمية المستدامة والنمو الزراعي، حيث ستركز المبادرة على رفع كفاءة الخدمة المقدمة لهم وضمان مرونتها واستمراريتها.

تعزيز الأمن الغذائي

أشار الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أن الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي، تحرص على تعزيز صحة الثروة الحيوانية، ما يساهم في تنميتها وزيادة قدرتها الإنتاجية والحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة وحماية السكان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان، مؤكداً أن مبادرة مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري المتنقلة، تمثل خدمة جديدة ضمن التوجه الاستراتيجي للوزارة، وتستهدف في المقام الأول الارتقاء بمستوى تجربة المتعاملين وتحقيق سعادتهم، وضمان تقديم خدمات إرشادية ووقائية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية داخل مواقعهم، ما يحقق أقصى استفادة ممكنة.

آليات التسجيل

حول الآليات المعتمدة لتسجيل جميع المتعاملين من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في الدولة من خدمات مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري المتنقلة، بيّن سلطان علوان أن المتعامل يستطيع الاستفسار والبدء بتقديم طلب الإرشاد البيطري عبر إحدى قنوات تقديم الخدمة المعتمدة في الوزارة والمتمثلة بالتطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني لنسخة الهاتف، إضافة إلى إمكانية التواصل مع مركز الاتصال عبر المكالمات والدردشة الإلكترونية، حيث يتم استلام الطبيب البيطري للطلب خلال تواجده ميدانياً وفق آلية تركز على المتعامل وتحقق الكفاءة الحكومية.