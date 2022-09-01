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الإمارات

«استاد آل مكتوم» يرحب باستضافة منتخبات «مونديال 2022»

«استاد آل مكتوم» يرحب باستضافة منتخبات «مونديال 2022»
1 سبتمبر 2022 22:08

 
معتصم عبدالله (دبي)

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استقبل نادي النصر عدداً من الزيارات الميدانية لمجموعة من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، والتي تتأهب لإقامة معسكراتها الإعدادية بالإمارات، بداية من نهاية أكتوبر المقبل، قبل انطلاقة النهائيات المقررة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.
وزار نادي النصر خلال الفترة الماضية ممثلون لعدد من منتخبات المونديال، على رأسها ألمانيا، واليابان، حيث يلعب المنتخبان في النهائيات ضمن المجموعة الخامسة، والتي تضم إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، وضم وفد المنتخب الألماني ينس بوش رئيس أول العمليات والمشاريع الخاصة في الاتحاد الألماني، وجليان شتيمبرجر مدير المنتخب الألماني المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم 4 مرات.
وتعد الإمارات وجهة أساسية لعدد من منتخبات مونديال 2022، حيث تستضيف أبوظبي معسكر المنتخب الأرجنتيني، وبرنامجه الذي يتضمن مجموعة مهمة من المباريات الودية خلال نوفمبر 2022، بجانب استضافة عدد آخر من المنتخبات الوطنية، بالتزامن مع معسكرات أخرى لأبرز أندية الدوريات الأوروبية.

 

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