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القرية العالمية تطلق منطاد الهيليوم في موسمها الـ27

القرية العالمية تطلق منطاد الهيليوم في موسمها الـ27
1 سبتمبر 2022 20:31

أعلنت القرية العالمية في دبي - أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة - عن واحدة من أحدث وجهاتها الترفيهية التي ستستقبل بها ضيوف موسمها الـ 27 إذ يستعد منطاد الهيليوم" جلوبال فيلاج بيغ بالون" الذي يتسع لنحو 20 راكباً من جميع الأعمار للتحليق بضيوف القرية بمن فيهم أصحاب الهمم على علو 200 قدم لإتاحة الفرصة لهم لرؤية بانورامية رائعة للمدينة ومن جميع الجهات. وسيقدم " جلوبال فيلاج بيغ بالون" الذي يبلغ قطره 65 قدما للضيوف تجربة مميزة من خلال الاستمتاع بمناظر رائعة وبزاوية رؤية 360 درجة للقرية العالمية والمناطق المحيطة وسيصبح المنطاد الضخم معلماً جديداً في أفق القرية العالمية ويمكن رؤيته على بعد أميال من هذه الوجهة المتعددة الثقافات.

وقال نافين جاين مدير تطوير الأعمال في القرية العالمية " نحرص في كل موسم على ضمان أن يستمتع ضيوفنا بتجارب ممتعة وجديدة حيث يتطلع الكثيرون منهم لاكتشاف أجواء هذه التجربة الشيقة على متن المنطاد ونحن سعداء بتوفيرها لهم ومع قرب انطلاقة الموسم الجديد سنكشف عن المزيد من التجارب الممتعة لجميع أفراد العائلة".

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وجرى تصميم منطاد الهيليوم الضخم ليتخطى معايير السلامة العالمية التي وضعتها القرية العالمية والتي تحصلت على تصنيف 5 نجوم للعام الرابع على التوالي من قبل مجلس السلامة البريطاني وحصلت أيضا على سيف الشرف المرموق على مدى السنوات الثلاث الماضية.

المصدر: وام
القرية العالمية
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