شرطة أبوظبي تتعامل  مع حريق قارب في مرسى المارينا

تعاملت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، اليوم الخميس، مع حريق قارب في مرسى المارينا في إمارة أبوظبي، وقد باشرت الجهات المختصة عملها لمعرفة أسباب الحريق.

كما وأكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.