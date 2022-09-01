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شرطة أبوظبي تتعامل  مع حريق قارب في مرسى المارينا

شرطة أبوظبي تتعامل  مع حريق قارب في مرسى المارينا
1 سبتمبر 2022 19:01

تعاملت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، اليوم الخميس،  مع حريق قارب في مرسى المارينا في إمارة أبوظبي، وقد باشرت الجهات المختصة عملها لمعرفة أسباب الحريق.

كما وأكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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