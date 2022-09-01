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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
1 سبتمبر 2022 17:40

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. وفال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني عند الساعة 05:01 والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 23:12 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:48 والمد الثاني عند الساعة 02:32 والجزر الأول عند الساعة 19:48 والثاني عند الساعة 07:40.

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