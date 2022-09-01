الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران

عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران
1 سبتمبر 2022 15:22

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

أخبار ذات صلة
وصول رابع طائرات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي للسودان
طالبة من الإمارات بين أفضل 10 مرشحين لجائزة Chegg.org العالمية

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
إيران
آخر الأخبار
منشأة تابعة لخط أنابيب نورد ستريم 1 للغاز
عربي ودولي
روسيا تحذر من خطر العقوبات على تصدير الغاز لأوروبا
اليوم 19:21
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 18:51
ديانا حداد وفايز السعيد
دنيا
ما جديد ديانا حداد مع فايز السعيد؟
اليوم 18:45
أميمة طالب
دنيا
أميمة طالب تعلن التحدي ب18 أغنية
اليوم 18:38
وصول رابع طائرات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي للسودان
الإمارات
وصول رابع طائرات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي للسودان
اليوم 18:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©