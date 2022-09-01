خفض سعر تعرفة مركبات الأجرة بعجمان

عجمان (الاتحاد)

خفضت هيئة النقل بعجمان، سعر تعرفة مركبات الأجرة التابعة لها، وجاء ذلك مواءمةً لانخفاض سعر الوقود، مما يعكس الجانب الإيجابي على مستخدمي مركبات الأجرة في ظل الطلب المتزايد على الخدمة. ويشير هذا الانخفاض الملحوظ في تعرفة مركبات الأجرة، إلى المبدأ المستند على تحرير أسعار الوقود، وإبقاء الأسعار متناسبة مع تكاليف الوقود، مما يهدف للارتقاء في تقديم الخدمة، وفق ضوابط وأسس فعالة تساهم في راحة المستخدمين دون المبالغة في الأسعار. وتسعى الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أداء قطاع مركبات الأجرة، باعتباره أحد أهم وسائل النقل المستخدمة، ويدل على نجاح خطط التحول الرقمي التي طورتها الهيئة، بهدف تطوير القطاع الحيوي، وإسعاد مستخدمي مركبات الأجرة في الإمارة. ويحدث التغيير في التعرفة بشكل تلقائي وآلي، ومستمر في منظومة العدادات الذكية، مما يرتقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع مركبات الأجرة، ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي، وتعزيز ثقة مستخدمي الخدمة، بالاعتماد على الخدمات الرقمية، مما يعزز كفاءة ومرونة الخدمات ومواكبة التطورات المستقبلية. الجدير بالذكر أن قطاع مركبات الأجرة في الإمارة، يضم 6 شركات امتياز، وبلغ عدد لوحات مركبات الأجرة 2230 لوحة، ومنها أجرة عجمان، ويقودها سائقون يخضعون إلى دورات تدريبية مستمرة في مجال النقل والمواصلات، ويمكن طلب الخدمة عبر تطبيق «رود عجمان».

