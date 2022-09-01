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سلطان القاسمي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم بعد تشكيله الجديد

سلطان القاسمي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم بعد تشكيله الجديد
1 سبتمبر 2022 13:39

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الخميس، الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم وأعضاء المجلس بعد تشكيله الجديد. ورحب سموه في بداية اللقاء -الذي جرى في دارة الدكتور سلطان القاسمي - بأعضاء مجلس الأمناء.. متناولاً سموه المسيرة التعليمية في إمارة الشارقة وأهميتها في رفع المستوى التعليمي والثقافي لأبناء وبنات الشارقة. كما تناول اللقاء العديد من الموضوعات العلمية والاختصاصات المنوطة بمجلس الشارقة للتعليم، بما يسهم في رفع المستوى التعليمي من خلال العديد من الخطط والمبادرات والبرامج التربوية والتعليمية، وتعزيز مشاركة كافة أطراف المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى المستوى المتميز للحضانات الحكومية بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو حاكم الشارقة. حضر اللقاء أعضاء مجلس الأمناء كل من الدكتور عبيد علي عبيد بن بطي المهيري، والشيخ عبدالرحمن عبد الله ماجد أحمد المعلا، وعلي أحمد يعقوب يوسف الحوسني، والدكتور سيف خميس أحمد عبد الله النقبي، وعائشة محمد زايد خليفة الطنيجي، ومحمد أحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم.

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