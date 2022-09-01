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السلطات العراقية تؤكد: الوضع الأمني تحت السيطرة
شارع في العاصمة العراقية بغداد مع عودة الهدوء
1 سبتمبر 2022 10:26
ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الخميس، أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة في محافظة البصرة
في ظل انتشار تام للقوات الأمنية بعد جريمة مقتل شخص وإصابة آخر.
وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة وأن هناك انتشاراً تاماً للقوات الأمنية في المحافظة.
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المصدر: وكالات
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