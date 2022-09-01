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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده
1 سبتمبر 2022 09:01

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس شوكت ميرضيايف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي عبدالله عاريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان.

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المصدر: وام
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محمد بن راشد
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