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تراجع المنخفض الموسمي واستمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية

سحب في الجو (أرشيفية)
1 سبتمبر 2022 00:25

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد تقرير السمات المناخية عن شهر سبتمبر، والذي يعد الشهر الأخير من شهور الصيف،  تراجع المنخفض الموسمي٬ مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية.
وتبدأ مع هذا الشهر درجات الحرارة في الانخفاض خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه.
ويبدأ فصل الخريف فلكياً في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً سيضعف ويتراجع مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، فيما تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/ البحر.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49%، ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.
وتشير الإحصائيات المناخية إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 32 و34 ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين و38 و41 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين  26 و29 درجة مئوية.  
وسُجلت أعلى درجة حرارة 51.1°م في مخيرز سنة  2016، بينما سُجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2015 والتي بلغت 16.5°م، وبلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 68% إلى 87%، متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17% إلى 29%.
أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 14 يوم ضباب و12 يوم ضباب خفيف، وسجلت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 86.4 ملم في جبل حفيت سنة.

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