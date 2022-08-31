القنصل الفلبيني يشيد بالعلاقات مع الإمارات

دبي (وام)

أشاد ريناتو نير دويناس، القنصل العام لجمهورية الفلبين في دبي والإمارات الشمالية، بالعلاقات بين بلاده ودولة الإمارات والتي ترسخت في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية. وأكد قنصل عام الفلبين تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العقدين الماضيين.. لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة بعد توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين البلدين والتي من شأنها فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار. ونوه بالنجاح الباهر لمعرض إكسبو دبي 2020 الدولي والذي تم خلاله الإعلان عن مفاوضات جارية بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والتي تعزز التدفقات الاستثمارية، وتخلق فرص عمل جديدة.

ورحب ريناتو نير دويناس بالمبادرات الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات، والتي من شأنها تعزيز العلاقات مع بلاده مما يعود بالنفع على الشعب الفلبيني، بجانب حجم الرعاية التي توليها حكومة الإمارات للجنسيات المختلفة من المقيمين في الدولة وتأتي الجالية الفلبينية ضمن أكبر الجاليات التي تستضيفها دولة الإمارات، لافتاً إلى كرم الضيافة الذي تتميز به الإمارات في إطار فريد من التعايش السلمي والتعدد وقبول الآخر. وأشار إلى الاحتفال الذي نظمته الجالية الفلبينية في دبي الشهر الماضي، بمناسبة عيد الاستقلال بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ما يدل على عمق العلاقات بين البلدين وتطورها.

التجارة الثنائية

أكد القنصل الفلبيني أن الأرقام تشهد اتجاهاً تصاعدياً فيما يتعلق بحجم التجارة الثنائية والاستثمارات بين البلدين عن العاميين الماضيين 2020 و2021، فضلاً عن الاتجاه إلى المزيد من الاستثمارات المباشرة لدولة الإمارات في الفلبين، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك مصدّر للفلبين في الشرق الأوسط، إذ ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 34.7% ليصل إلى 3.5 مليار درهم/951 مليون دولار/ خلال عام 2021، مقارنة ب 2.6 مليار درهم/705 ملايين دولار/ خلال 2020.