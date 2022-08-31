زكي نسيبة يؤكد على المجالات ذات الأهمية الوطنية

العين (الاتحاد)

رحّب معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بأعضاء هيئة التدريس الجدد والبالغ عددهم 130 عضو هيئة تدريسٍ من مختلف الجنسيات وفي مختلف التخصّصات العلمية، وذلك خلال حفل استقبال نظّمته الجامعة.

وأكد معاليه في كلمة خلال الحفل: «حرص الجامعة على تعزيز قدراتها البحثية وبناء سمعتها الدولية، وتحقيق الريادة في الأبحاث المتقدمة والتكنولوجيا التطبيقية وخلق ممارسات مبتكرة. كما أننا نتطلّع في الجامعة إلى تعزيز المعرفة وفتح آفاقٍ جديدة في المجالات ذات الأهمية الوطنية».

وأضاف: «إنه من الأهمية بمكان أن نكون على دراية بمكانة جامعة الإمارات واستراتيجياتها المبنية على التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، لا سيما أنها مرتبطة بشكل مباشر بالمبادئ العشرة التي وضعتها قيادة الدولة لتوجيه تطوّرها في الخمسين عاماً القادمة، حيث تُعدّ هذه المبادئ جديرة بالاهتمام لأنها تمثل أهداف الجامعة، والتي هي مصدر لإنتاج الفكر والمعرفة والابتكار والبحث.

وأوضح الرئيس الأعلى للجامعة: «إن جامعة المستقبل-جامعة الإمارات- مثال للانفتاح العالمي وبناء العلاقات والشراكات الدولية، لتنمية الكفاءات اللازمة لبناء مجتمعات قوية وإنسانية ومتسامحة.

وخاطب الحضور قائلاً: «نتطلّع من خلال انضمامكم إلى الجامعة، المساهمة في تثقيف شبابها وإعدادهم ليكونوا قادة في مجالاتهم».

وتضمّن البرنامج عرضاً حول رؤية جامعة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، قدّمه الدكتور ماثيو إيفانس، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة.

عرض

قدّم الدكتور محسن شريف، مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة عرضاً حول «فرص التمويل وتوقّعات البحث في جامعة الإمارات»، وعرّف بالمراكز البحثية والكليات ومحاور البحث الاستراتيجي ومجالاته. كما عرض الدكتور وسام إبراهيم، مدير مكتب الفاعلية المؤسسية نبذة عن الجودة الأكاديمية وما تتضمنه من الاعتراف الأكاديمي، ومراجعات البرامج، والتعلم الشامل، وإدارة المناهج وغيرها فيما يتعلق بالجودة الأكاديمية. وانتهى اللقاء بتقديم الدكتور علي حسن المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا عرضاً حول «الفرص والتوقعات» لأعضاء هيئة التدريس الجدد.