الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

زكي نسيبة يؤكد على المجالات ذات الأهمية الوطنية

زكي نسيبة متحدثاً خلال اللقاء (من المصدر)
1 سبتمبر 2022 01:29

العين (الاتحاد)

رحّب معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بأعضاء هيئة التدريس الجدد والبالغ عددهم 130 عضو هيئة تدريسٍ من مختلف الجنسيات وفي مختلف التخصّصات العلمية، وذلك خلال حفل استقبال نظّمته الجامعة.
وأكد معاليه في كلمة خلال الحفل: «حرص الجامعة على تعزيز قدراتها البحثية وبناء سمعتها الدولية، وتحقيق الريادة في الأبحاث المتقدمة والتكنولوجيا التطبيقية وخلق ممارسات مبتكرة. كما أننا نتطلّع في الجامعة إلى تعزيز المعرفة وفتح آفاقٍ جديدة في المجالات ذات الأهمية الوطنية».
وأضاف: «إنه من الأهمية بمكان أن نكون على دراية بمكانة جامعة الإمارات واستراتيجياتها المبنية على التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، لا سيما أنها مرتبطة بشكل مباشر بالمبادئ العشرة التي وضعتها قيادة الدولة لتوجيه تطوّرها في الخمسين عاماً القادمة، حيث تُعدّ هذه المبادئ جديرة بالاهتمام لأنها تمثل أهداف الجامعة، والتي هي مصدر لإنتاج الفكر والمعرفة والابتكار والبحث.
وأوضح الرئيس الأعلى للجامعة: «إن جامعة المستقبل-جامعة الإمارات- مثال للانفتاح العالمي وبناء العلاقات والشراكات الدولية، لتنمية الكفاءات اللازمة لبناء مجتمعات قوية وإنسانية ومتسامحة.
 وخاطب الحضور قائلاً: «نتطلّع من خلال انضمامكم إلى الجامعة، المساهمة في تثقيف شبابها وإعدادهم ليكونوا قادة في مجالاتهم».
وتضمّن البرنامج عرضاً حول رؤية جامعة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، قدّمه الدكتور ماثيو إيفانس، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة.

أخبار ذات صلة
قراءة تحليلية تؤكد: رسالة تكشف حجم الطموحات والتوجه المستقبلي
معرض توجيهي لطلبة «هندسة جامعة الإمارات»

عرض
قدّم الدكتور محسن شريف، مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة عرضاً حول «فرص التمويل وتوقّعات البحث في جامعة الإمارات»، وعرّف بالمراكز البحثية والكليات ومحاور البحث الاستراتيجي ومجالاته. كما عرض الدكتور وسام إبراهيم، مدير مكتب الفاعلية المؤسسية نبذة عن الجودة الأكاديمية وما تتضمنه من الاعتراف الأكاديمي، ومراجعات البرامج، والتعلم الشامل، وإدارة المناهج وغيرها فيما يتعلق بالجودة الأكاديمية. وانتهى اللقاء بتقديم الدكتور علي حسن المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا عرضاً حول «الفرص والتوقعات» لأعضاء هيئة التدريس الجدد.

زكي نسيبة
جامعة الإمارات
آخر الأخبار
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
رجل مصاب بمرض الزهايمر
دنيا
طريقة جديدة لتوقع ألزهايمر قد تسرع تطوير دواء
اليوم 23:52
عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والهند
الإمارات
عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والهند
اليوم 23:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©