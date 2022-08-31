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ولي عهد عجمان يستقبل القنصل الكويتي

عمار النعيمي لدى استقباله القنصل الكويتي (وام)
1 سبتمبر 2022 01:29

عجمان (وام)

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 استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، علي سالم الذايدي القنصل العام لدولة الكويت لدى الدولة. ورحب سموه بالقنصل، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الميادين. وأكد سموه على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والتي تعود إلى تاريخ طويل مليء بالمواقف والجهود المشتركة التي تعكس الروابط المتينة بين البلدين. 
من جانبه، أعرب القنصل العام الكويتي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

عجمان
الكويت
عمار بن حميد النعيمي
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