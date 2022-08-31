وفد جامع الشيخ زايد يزور الأرشيف والمكتبة الوطنية

أبوظبي (وام)

زار وفد من مركز جامع الشيخ زايد الكبير الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره في أبوظبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات المتبعة في مجال الأرشفة والتوثيق والفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي ينظمها ويشارك فيها، وتبادل الخبرات بشأن مكتبة الإمارات فيما يتعلق باقتناء المصادر والمراجع، والكتب النادرة وإتاحتها للرواد، وأثر ذلك كله على جودة العمل والخدمات المقدمة للجمهور.

جاء ذلك في إطار تعزيز مفهوم المقارنة المعيارية وتبادل الخبرات والتجارب المميزة والممارسات الناجحة التي تطبقها الجهات الحكومية في المجالات المشتركة. شهدت الزيارة عرض فيلم تاريخي وثائقي في قاعة الشيخ محمد بن زايد للواقع الافتراضي عن «نشأة الاتحاد» استعرض أهم محطات تحقق حلم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وإخوانه الآباء المؤسسين، في بناء دولة اتحادية ينعم بها شعب الاتحاد. وقدمت إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي وإدارة الأرشيفات وإدارة البحوث والخدمات المعرفية عرضاً شاملاً عن الأرشيف والمكتبة الوطنية وأجندته الحافلة بالفعاليات، ودوره الكبير في جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، وذلك بحضور عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وركز العرض على نشأة الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورؤيته ورسالته، ومراحل تنظيم الأرشيف، والإنجازات الأرشيفية، وأهم المشاريع وأبرزها مشروع أرشيف الخليج العربي الرقمي ومشروع مبنى الحفظ والترميم، ومشروع البرامج التعليمية مع جامعة السوربون، والمشاريع الاستراتيجية الدولية. وتناول العرض السلسلة الأرشيفية التي تتألف من جمع الأرشيفات من الجهات والأفراد ومن الأرشيفات في مختلف أنحاء العالم، ثم معالجة الوثائق التاريخية المشرفة على التلف بأنواعها وإنقاذها ثم رقمنتها وفهرستها وحفظها سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وصولاً إلى إتاحتها للباحثين والمؤرخين عبر «الإنترنت» والمنصات الذكية للجمهور بمختلف شرائحه.

وتطرق العرض إلى الأهمية التاريخية لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف واستضافته في أبوظبي في أكتوبر 2023 وسلط الضوء على إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي توثق جوانب مهمة في تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها والتي تربو على 150 كتاباً تتميز بدقة مضامينها ومعلوماتها الموثقة، بلغات متعددة إلى جانب التعريف بجائزة المؤرخ الشاب، وغيرها. ونوه العرض بالمكتبة الوطنية التي يجري العمل على إنشائها في المرحلة الحالية لتضاهي كبريات المكتبات الوطنية في العالم. وفي ختام الزيارة تفقد الوفد مكتبة الإمارات التي تحتوي على أكثر من 75 ألف كتاب وتعمل على دعم الباحثين والمهتمين بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج.