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برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف «المؤتمر العربـي للمرشدات»

برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف «المؤتمر العربـي للمرشدات»
1 سبتمبر 2022 01:29

أبوظبي (وام)
 
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» الرئيسة الفخرية لجمعية مرشدات الإمارات، تستضيف أبوظبي فعاليات المؤتمر العربي الإقليمي الثالث والعشرين للمرشدات، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر الجاري.  يحمل المؤتمر - الذي تنظمه جمعية مرشدات الإمارات بالتعاون مع الإقليم العربي للمرشدات - شعار «معاً نزدهر»، ويشارك فيه إلى جانب الإمارات عدد من الدول العربية، علاوة على ممثلين عن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، وجمعية بادن باول.
تأتي استضافة المؤتمر في إطار التعاون القائم بين جمعية مرشدات الإمارات، والإقليم العربي للمرشدات، بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. يكتسب المؤتمر أهميته كونه يعقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل تمكين المرأة ودفعها نحو التميز لتحقيق المزيد من الأمنيات والتطلعات. 
وتعتز الحركة الإرشادية في الدولة وخارجها باهتمام ودعم سموها، وذلك منذ تأسيس جمعية مرشدات الإمارات وإشهارها عام 1981، حيث استضافت الجمعية وشاركت في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية. وتحظى الحركة الإرشادية في الدولة بالاهتمام الدائم والدعم المستمر من القيادة الرشيدة بالدولة منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي حضر أول اجتماع للمكتب العربي للمرشدات في عام 1988، وجانباً من المعرض المصاحب له الذي أقيم آنذاك في المجمع الثقافي بأبوظبي. 

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فعاليات منوعة
يشهد المؤتمر انتخاب اللجنة العربية الإقليمية الجديدة للمرشدات، ويستعرض الخطة الاستراتيجية الإقليمية العربية، والمستجدات على المستوى الإقليمي عبر الاطلاع على التقرير الإقليمي عن الفترة الثلاثية. وتستعرض الدائرة المستديرة التي يشهدها الحدث مبادرات الجمعية العالمية، والاتجاه المستقبلي للحركة «الاستراتيجية العالمية»، إضافة إلى موضوعات أخرى متنوعة تتعلق بالحركة الإرشادية الإقليمية.

أبوظبي
فاطمة بنت مبارك
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
مؤسسة التنمية الأسرية
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