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بلدية أبوظبي تنظم زيارة  لمكتبة محمد بن راشد

بلدية أبوظبي تنظم زيارة  لمكتبة محمد بن راشد
1 سبتمبر 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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 نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، زيارة لمجموعة من موظفيها إلى مكتبة محمد بن راشد، بهدف تعزيز روح التواصل وتوثيق العلاقات بين موظفي الإدارات والقادة وبناء فريق عمل ناجح، ورفع معدل السعادة والإنتاجية. وتعرف الفريق الزائر الذي تقدمته شيخة المهيري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالإنابة، برفقة 19 موظفاً من مختلف إدارات وأقسام القطاع، على ما تضمه المكتبة من كنوز معرفية مذهلة وتاريخ عريق من الثقافات والحضارات، إذ تحتضن بين جدرانها أكثر من مليون كتاب، وتعد صرحاً ثقافياً متميزاً تتداخل فيه الحركة التعليمية والثقافية والسياحية، لتجسد واجهة دبي الثقافية.كما تعرف الفريق الزائر على أقسام ومكونات المكتبة وما بها من مخزن الكتب الآلي ومختبر التحويل الرقمي، وعلى المكتبات المتخصصة مثل: المكتبة العامة، ومكتبة الدوريات، ومكتبة الطفل التي تضم ركناً لقراءة القصص وكتباً للأطفال وأنشطة أخرى تساهم في توسيع مدارك الأطفال، كما تعرفوا على مكتبة الأطالس والخرائط، ومكتبة الإعلام والفنون وما تحتويه من مصادر صوتية وبصرية، ومكتبة الشباب، ومكتبة المجموعات، إلى جانب التعرف على غرف الدراسة الخاصة، بالإضافة إلى المسرح المجهز بأحدث التقنيات السمعية والبصرية، والذي يستوعب أكثر من 550 شخصاً. وناقشت الزيارة سبل الاستفادة من عضوية المكتبة لموظفي بلدية مدينة أبوظبي وكيفية استعارة الكتب من المكتبة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك وتنظيم جلسة بين الموظفين لتبادل الخبرات وطرح الأفكار حول مقتنيات البلدية التي يمكن عرضها في المكتبة. من جانبها، ثمنت بلدية مدينة أبوظبي التعاون الكبير الذي أبدته إدارة مكتبة محمد بن راشد خلال الزيارة، مثنية على ما قدمه المسؤولون في المكتبة من دعم وترحاب بفريق البلدية لتكون الزيارة ناجحة ومثمرة في تعزيز الجانب الثقافي والمعرفي لدى موظفي بلدية مدينة أبوظبي.

بلدية أبوظبي
مكتبة محمد بن راشد
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