افتتاح عيادة طب الأسنان في «كليمنصو الطبي» بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلن مستشفى مركز كليمنصو الطبي افتتاح عيادة طب الأسنان المزوّدة بأحدث التقنيات والأجهزة، لتقديم خدمات شاملة لرعاية الأسنان للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات الذين يبحثون عن أفضل الخدمات في مجال طب الأسنان.

علي خضر

ويُعلّق الدكتور علي خضر، رئيس قسم طب الأسنان في مستشفى كليمنصو: «يسعى فريقنا الطبي الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة لبناء الثقة مع المرضى من خلال تقديم أفضل رعاية ممكنة ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة. ومع توافر العديد من خيارات العلاج المتقدمة، فإن مهمتنا تكمن في معرفة احتياجات المريض والسعي لتزويده بتجربة مميزة بمعايير عالية المستوى».

وتقدم عيادة مركز كليمنصو الطبي للأسنان مجموعة واسعة من الخدمات السنيّة، بدءاً من الفحوص الروتينية، مثل فحص الأسنان والتنظيف، إلى التعديلات والعلاجات «إنفزلاين والأقواس التقليدية، صرير الأسنان، زروع الأسنان، علاج توقف التنفس أثناء النوم، الحشوات، معالجة قناة الجذر، الجسور، القلع»، تجميل الأسنان والفينير، معالجة الأسنان في حالات الطوارئ، وغيرها. وتفتخر العيادة أيضاً بوجود فريق ذي كفاءة عالية من أطباء أسنان الأطفال وتقديم معالجات أسنان خالية من الألم تحت التخدير العام.

وبتركيزها على راحة المريض، ستصبح عيادة مركز كليمنصو الطبي للأسنان عنواناً لطب الأسنان الرقمي، باستخدام أجهزة وتقنيات طب الأسنان المتطورة لإجراء كافة معالجات الأسنان.

ويتابع الدكتور خضر: «يُساهم طب الأسنان الرقمي اليوم في تقديم الرعاية للأسنان بأعلى معايير الجودة. ومن خلال الوصول إلى الأدوات والتقنيات الحديثة، يُمكننا أن نقدم لمرضانا تجربة أفضل وعمليات مسح أكثر دقة، مع إمكانية اكتشاف مشاكل الأسنان قبل إجراء الفحص التقليدي، مما يمنحنا ميزة حقيقية تتماشى مع النهج المبتكر الشامل للمستشفى في مجال الرعاية الصحية».