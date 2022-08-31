الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

افتتاح عيادة طب الأسنان في «كليمنصو الطبي» بدبي

افتتاح عيادة طب الأسنان في «كليمنصو الطبي» بدبي
1 سبتمبر 2022 01:28

دبي (الاتحاد)

أعلن مستشفى مركز كليمنصو الطبي افتتاح عيادة طب الأسنان المزوّدة بأحدث التقنيات والأجهزة، لتقديم خدمات شاملة لرعاية الأسنان للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات الذين يبحثون عن أفضل الخدمات في مجال طب الأسنان.

أخبار ذات صلة
«استاد آل مكتوم» يرحب باستضافة منتخبات «مونديال 2022»
«التزامكم سعادة».. دعوة للتشجيع الإيجابي ونبذ التعصب
  • علي خضر
    علي خضر

ويُعلّق الدكتور علي خضر، رئيس قسم طب الأسنان في مستشفى كليمنصو: «يسعى فريقنا الطبي الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة لبناء الثقة مع المرضى من خلال تقديم أفضل رعاية ممكنة ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة. ومع توافر العديد من خيارات العلاج المتقدمة، فإن مهمتنا تكمن في معرفة احتياجات المريض والسعي لتزويده بتجربة مميزة بمعايير عالية المستوى».
وتقدم عيادة مركز كليمنصو الطبي للأسنان مجموعة واسعة من الخدمات السنيّة، بدءاً من الفحوص الروتينية، مثل فحص الأسنان والتنظيف، إلى التعديلات والعلاجات «إنفزلاين والأقواس التقليدية، صرير الأسنان، زروع الأسنان، علاج توقف التنفس أثناء النوم، الحشوات، معالجة قناة الجذر، الجسور، القلع»، تجميل الأسنان والفينير، معالجة الأسنان في حالات الطوارئ، وغيرها. وتفتخر العيادة أيضاً بوجود فريق ذي كفاءة عالية من أطباء أسنان الأطفال وتقديم معالجات أسنان خالية من الألم تحت التخدير العام.
وبتركيزها على راحة المريض، ستصبح عيادة مركز كليمنصو الطبي للأسنان عنواناً لطب الأسنان الرقمي، باستخدام أجهزة وتقنيات طب الأسنان المتطورة لإجراء كافة معالجات الأسنان.
ويتابع الدكتور خضر: «يُساهم طب الأسنان الرقمي اليوم في تقديم الرعاية للأسنان بأعلى معايير الجودة. ومن خلال الوصول إلى الأدوات والتقنيات الحديثة، يُمكننا أن نقدم لمرضانا تجربة أفضل وعمليات مسح أكثر دقة، مع إمكانية اكتشاف مشاكل الأسنان قبل إجراء الفحص التقليدي، مما يمنحنا ميزة حقيقية تتماشى مع النهج المبتكر الشامل للمستشفى في مجال الرعاية الصحية».

طب الأسنان
مركز كليمنصو الطبي
دبي
آخر الأخبار
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
رجل مصاب بمرض الزهايمر
دنيا
طريقة جديدة لتوقع ألزهايمر قد تسرع تطوير دواء
اليوم 23:52
عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والهند
الإمارات
عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والهند
اليوم 23:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©