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الإمارات

«إيواء» يحتفي بمكتسبات المرأة

سارة شهيل وفاطمة الكعبي والحضور خلال الفعالية (من المصدر)
1 سبتمبر 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد) 

أكدت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، أن المرأة الإماراتية أصبحت مثالاً حقيقياً للنساء ونموذجاً يُحتذى به في تمكين المرأة واضطلاعها بمهامها في ازدهار الوطن، نظراً لدورها في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة بشتى مقوماتها، والذي يعد برهاناً على ما تعنيه المرأة للمجتمع حال تمكينها وإكرامها بدعم القيادة الرشيدة.
جاء ذلك ضمن كلمتها الافتتاحية خلال فعالية نظمها «إيواء» للاحتفاء بمكتسبات المرأة الإماراتية ومكانتها التي تعد نموذجاً وطنياً ملهماً. وأضافت: «يدرك المركز ضرورة أن نشمل المرأة الإماراتية بالرعاية والتمكين والدراسة، كي نبني عليها جميع مبادئ تكريم الفرد وصونه ونفتخر بها لتكون بذرة أمل لجميع النساء المستضعفات على اختلافهن. ونطمح لأن يكون نموذج المرأة الإماراتية مشهداً متكرراً بين عموم النساء وصدى يتردد بين الفئات المهمشة، كي تتبلور المجتمعات الإنسانية لتتخذ شكلها الأمثل والأصلح».
واستضاف المركز كلاً من القبطان سحر راستي، أول قبطان سفن إماراتية تعمل في المجال الميداني، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إس جي آر جروب»، والدكتورة فاطمة الكعبي، استشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وباحثة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، واللتين تحدثتا عن مسيرتيهما كامرأتين إماراتيتين رائدتين في مجاليهما، وإلهام الحضور بدور المنظومة الوطنية في توفير بيئة داعمة للمرأة وصون حقوقها. 
وتحدثت القبطان راستي عن المرأة الإماراتية في القطاع الاجتماعي ودورها في تعزيز حقوق الإنسان والاستثمار فيه للنهوض بمكانة الوطن. وأفادت بأن البيئة والمجتمع الإماراتي كانت هي مصدر الإلهام لها وأتاحت لها فرص النجاح وتحويل الفضول والشغف إلى تجربة رائدة، مع حرص القيادة الرشيدة برجالها ونسائها على تمكين المرأة الإماراتية وحثها على النجاح.

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إمارات المحبة
قالت الدكتورة فاطمة الكعبي: إن كل يوم هو يوم المرأة الإماراتية في إمارات المحبة، بينما تستمر القيادة والمجتمع الإماراتي في إكرام المرأة إيماناً بإمكاناتها الهائلة، وبالرغم من حداثة عمر الدولة، إلا أنها حققت مكانة راسخة عالمياً في تمكين المرأة. ويقدم مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل والتمكين لحالات الاتجار بالبشر والعنف والإيذاء من شتى الفئات والجنسيات، ويقع تمكين المرأة في قمة أولويات المركز الاستراتيجية في الوقت الراهن.

 

سارة شهيل
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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