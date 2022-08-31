«كلنا الإمارات» تؤكد على الدور الريادي للمرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت جمعية «كلنا الإمارات» المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وعبرت عن اعتزازها بما حققته المرأة في الإمارات من إنجازات ونجاحات تدعو للفخر وتؤكد على دورها الفاعل في تقدم المجتمع على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات.

وقالت الدكتورة بخيتة سعيد المنصوري، عضو مجلس إدارة الجمعية: إن المرأة الإماراتية، وبفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، وصلت إلى مكانة مرموقة وتمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات والمكاسب في كافة القطاعات، إلى جانب دورها وواجبها الوطني الأول في تربية الأجيال وبناء الأسرة والمجتمع وتحقيق كافة أهداف التنمية والتطور.

وأشادت بالاهتمام الكبير الذي تحظى به المرأة الإماراتية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يؤكد سموه دائماً أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في نهضة وتقدم المجتمع وأن دولة الإمارات أصبحت من الدول الرائدة في مؤشرات تمكين المرأة بعد أن تهيأت لها كافة أساليب الدعم لتحقيق منجزات نوعية في كافة القطاعات وفي جميع المناحي العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية.

ووجهت رسالة حب وتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، قدوة المرأة والداعم الأكبر لمسيرتها والمثل الأعلى في التميز والريادة، وأكدت أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من مكانة، هو ثمرة غرس الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعطاءات (أم الإمارات) السخية، حيث سعت سموها دائماً إلى توفير البيئة الصحية وكافة أدوات النجاح والتميز للمرأة خلال مسيرتها المباركة.

وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة بخيتة سعيد المنصوري، أن المرأة الإماراتية ستبقى عنصراً فاعلاً في مجتمع الإمارات تؤدي دورها ورسالتها على أكمل وجه، وتساهم في عملية البناء والتنمية وتربية الأجيال وإبراز الوجه الحضاري والمشرق لدولة الإمارات، وتسعى بكل طاقتها لتحقيق المزيد من العطاء والإنجازات متسلحة بالعلم والمعرفة وحب الوطن.

الأسرة

أكدت المنصوري، أن المرأة الإماراتية كانت على الدوام نبع عطاء متجدداً وعنواناً للأسرة الناجحة، سخرت كافة إمكانياتها وقدراتها لتربية الأجيال على حب الوطن والتضحية لأجل أمنه واستقراره وصون منجزاته بكل ما تحمله هذه التربية من القيم العليا والأخلاق الحميدة المستمدة من النهج الثابت لمجتمع الإمارات وعاداته وتقاليده وثقافته الأصيلة.