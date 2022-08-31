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الإمارات

3 فرق مدرسية للإشراف على عودة الطلبة

خطة لصرف الموازنات التشغيلية (أرشيفية)
1 سبتمبر 2022 01:28

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم عن تشكيل ثلاث فرق في كل مدرسة حكومية لتطبيق إجراءات وضوابط الصحة والسلامة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023. وتشمل مهام الفرق ثلاثة محاور رئيسية هي السياسات والضوابط والإجراءات، المباني والمرافق والتجهيزات والعمليات المدرسية، والتوعية والتدريب ونشر الثقافة. 
ووجهت المؤسسة ضمن «دليل العودة الآمنة» الصادر مؤخراً، بتشكيل فرق استمرارية التعليم من عضوية ستة من الكوادر المدرسية هي مدير المدرسة، ونائب المدير الأكاديمي، رئيس وحدة الخدمات المدرسية، رئيس وحدة شؤون الطلبة، أخصائي أو تنفيذي البيئة والصحة والسلامة، والممرض المدرسي، بالإضافة إلى أي شخص آخر بحسب ما يراه مدير المدرسة.
وحددت المؤسسة 19 مهمة تفصيلية للفرق المدرسية المشكّلة، منها: ست مهام في السياسات والإجراءات هي التواصل مع المجتمع المدرسي وأولياء الأمور، تطبيق كافة الإجراءات والسياسات المعتمدة من قبل المؤسسة، الالتزام بمتطلبات الدليل ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لضمان تطبيقه، تحديد مهام ومسؤوليات جميع الأشخاص والفرق المعنية بتطبيق «دليل العودة»، إعداد خطة لصرف الموازنات التشغيلية لتوفير معدات الوقاية الشخصية والاحتياجات الاحترازية، وإعداد وتنفيذ آلية لمراقبة ورصد مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات الواردة في الدليل. 

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توعية وتدريب
ست مهام للفريق المختص بالمرافق والعمليات، أولاها توفير البيئة المدرسية الآمنة والصحية والمحفزة على العمل والتعلّم والتعليم، وضمان سلامة الطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وحماية الممتلكات والأصول، وتقييم مخاطر المباني والمرافق والتجهيزات المدرسية، وتطبيق الضوابط والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للحدّ منها والسيطرة عليها، والتنسيق مع القطاع أو الفرع المدرسي المعني وإدارة المنشآت لضمان سلامة المباني والمرافق والتجهيزات، وأخيراً إعداد وتنفيذ الخطط التصحيحية والوقائية لإغلاق ملاحظات تقارير التفتيش والتدقيق الدوري. 
وحدد الدليل سبع مهام لفرق التوعية والتدريب هي: توعية المجتمع المدرسي بسياسات وضوابط وإجراءات واشتراطات دليل «العودة الآمنة» وأي من الأدلة الإرشادية الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة، والتأكد من معرفة المجتمع المدرسي بإرشادات البيئة والصحة والسلامة وبالإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كوفيد-19 والوقاية منه ومنع انتشاره، والإشراف المباشر والتوعية ومتابعة غسل اليدين لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى، ووضع مكافآت تحفيزية ومشجّعة للطلبة الملتزمين بغسل اليدين بشكل متكرر وصحيح خلال اليوم الدراسي، وتفعيل شاشات العرض الموجودة في مداخل المدرسة وكافة مرافقها لعرض التذكيرات والتحديثات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية ودواعي الالتزام بها، وتدريب المعنيين بتطبيق هذه الإرشادات والإجراءات والإشراف عليها، وأخيراً نشر الثقافة بالبيئة والسلامة والصحة والاستقرار النفسي في المجتمع المدرسي.

مؤسسة الإمارات للتعليم
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