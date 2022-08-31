«السلامة المرورية للطلبة» في مجلس لشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت شرطة أبوظبي السلامة المرورية لطلبة المدارس، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة، وذلك في محاضرة توعوية بعنوان «العودة إلى المدارس» عُقدت في مجلس «المتعرض سيف العفاري» بمنطقة العامرة بالعين، بحضور عدد من أهالي المنطقة، ومشاركة دورية السعادة، ودورية «الطفل الصغير راشد»، وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

وقدم المقدم سعيد عبدالله الكلباني، من إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، شرحاً للقواعد المرورية لأولياء الأمور والطريقة الآمنة لركوب الحافلة المدرسية، مؤكداً ضرورة تقيد سائقي الحافلات بقواعد السلامة أثناء ركوب الطلبة للحافلات المدرسية، والتقيد بالسرعات القانونية المحددة أثناء إنزالهم أمام ساحة المدرسة، وضرورة وجود أولياء الأمور مع أبنائهم حفاظاً على سلامتهم.

وقال الرائد خالد محمد العزيزي مدير فرع العلاقات العامة: إن شرطة أبوظبي كثفت خلال الفترة الماضية ورش ومحاضرات التوعية لسائقي الحافلات والمشرفين حول أهمية التقيد بالقواعد المرورية، وتم عرض فيديوهات توعوية حول الأنظمة المرورية وتعريف أولياء الأمور بأهداف دورية السعادة و«دورية الطفل الصغير راشد».

وحث المشاركون سائقي الحافلات المدرسية على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور وترك مسافة أمان كافية والالتزام بالسرعات المحددة، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة بالحافلات المدرسية.

وأكد المجلس ضرورة التأكد من صعود ونزول الطلاب من الحافلة المدرسية قبل تحركها وعدم وقوف الطلاب خلفها بعد نزولهم منها، والابتعاد عنها بمسافة ملائمة، والجلوس على المقاعد داخل الحافلة بطريقة آمنة.

ودعا المجلس السائقين والمشرفين إلى التأكد من خلو الحافلة من الطلاب بعد توصيلهم إلى المدرسة والمنزل، والتركيز على القيادة وعدم الانشغال بالرد على الهاتف، والاتصال بمركز القيادة والتحكم في شرطة أبوظبي على الرقم 999 في حالة الإبلاغ عن أي أعطال بالحافلة أثناء ترحيل الطلاب وتأمين الحافلة والطلاب في مكان آمن خارج الطريق إلى حين وصول حافلة بديلة.

الحيطة والحذر

ناشدت شرطة أبوظبي سائقي المركبات، خلال نقل الأبناء إلى المدارس والعودة منها، بمركباتهم الخاصة مراعاة قواعد وأنظمة السير والمرور، التي تهدف إلى تأمين أقصى سبل السلامة والأمان لهم، ومراعاة طبيعة الحركة المرورية، من أجل سلامة الطلبة، وجميع فئات المجتمع والتحلي بثقافة وآداب استخدام الطريق، وضرورة توخي الحيطة والحذر خلال نقل أبنائهم من وإلى المدارس، وإيقاف المركبات في الأماكن الآمنة أمام أو بالقرب من المدارس.