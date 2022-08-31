شرطة دبي تزور مدرسة الشويفات

دبي (الاتحاد)

زار اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، مدرسة الشويفات في مجمع دبي للاستثمار، وكان في استقباله سهير غندور، مديرة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، والتي تأتي ضمن مبادرة «أمن المدارس»، الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية.

وتقدم اللواء عادل السويدي، بالتهنئة باسم القيادة العامة لشرطة دبي إلى الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي.

ووجه اللواء السويدي الطلبة للاهتمام بالتعليم، وأن يكونوا قدوة لزملائهم ومصدر فخر لأهلهم، وبذل مزيد من الجهد في تحصيل الدروس حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، مشيرا إلى أن مركز شرطة جبل علي وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، سيكثف الدوريات في مناطق المدارس للحفاظ على انسيابية حركة السير، كما سيقوم بتنظيم محاضرات توعوية في المدارس على مدار العام الدراسي.

والتقى اللواء السويدي أعضاء هيئة التدريس في المدرسة، وقدم لهم شرحاً حول مبادرة «أمن المدارس»، الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقفٍ أمنياً ومرورياً.

وفي ختام الزيارة تجول داخل عدد من الفصول الدراسية ومختبر المدرسة، والتقى عدداً من الطلاب وتم توزيع الهدايا عليهم بمشاركة الشرطي منصور.