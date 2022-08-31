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الإمارات

مواصلات الإمارات تشتري 814 حافلة مدرسية

مواصلات الإمارات تشتري 814 حافلة مدرسية
1 سبتمبر 2022 01:27

دبي (وام)

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«النقل المتكامل»: أعلى مستويات السلامة في الحافلات المدرسية

 أشادت مواصلات الإمارات بشراكتها مع شركتي «السويدان التجارية»، و«أشوك ليلاند»، وذلك أثناء حفل جرى تنظيمه احتفاء بصفقة شراء 814 حافلة مدرسية جديدة في فندق الميدان بدبي. حضر الحفل كل من سويدان سعيد جمعة النابودة العضو المنتدب لمجموعة النابودة، وديراج هندوجا الرئيس التنفيذي لأشوك ليلاند، وخالد المنصور العضو المنتدب لمواصلات الإمارات، وفريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات. 
وجاء الحفل في أعقاب تسليم ما يقرب من 700 حافلة أشوك ليلاند من قبل شركة سويدان التجارية التابعة لـ«مجموعة النابودة للمشاريع»، حتى الآن جرى دمج 490 حافلة منها بالفعل في أسطول النقل المدرسي لمواصلات الإمارات، على أن يتم تسليم الدفعة الأخيرة من الصفقة بحلول نهاية سبتمبر.
 وقال خالد المنصور: «بحلول أول أيام العام الدراسي الجديد انتشرت أطقم العمل الخاصة بالشركة على متن أسطولها من الحافلات المدرسية، لتقدم خدمات النقل المدرسي بكل احترافية وإتقان، لتضاف جهود هؤلاء إلى جهود كثيرة سابقة ومتواصلة يتم تقديمها لجعل خدمات النقل المدرسي آمنة وحديثة».
 من جهتها، سلطت فريال توكل الضوء على أهمية الشراكة بين الشركات الثلاث، والتي تعود إلى سنوات عديدة وقالت: «جميع الحافلات صنعت في الإمارات، وتفخر مواصلات الإمارات من جانبها بتعزيز مثل هذه العلاقات التي تسهم في مبادرة «اصنع في الإمارات» واقتصاد الإمارات بشكل عام. وأكدت توكل أن جميع حافلات النقل المدرسي الجديدة تتوافق تماماً مع التشريعات واللوائح المحلية، وتتبع أعلى المعايير الدولية في السلامة والراحة، موضحة أنه قبل دمجها في أسطول النقل المدرسي - تم تزويدها بأحدث التقنيات والأنظمة لضمان سلامة جميع الطلاب المنقولين.

مواصلات الإمارات
الحافلات المدرسية
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