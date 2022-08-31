55 ألف موقف خاضع للرسوم في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تقديم خدمة المواقف العامة في كافة أنحاء ومناطق المدينة، وإتاحتها للجمهور في كافة الأوقات من خلال إخضاعها للرسوم للحد من إساءة استخدامها، مشيرة إلى وجود 55 ألفاً و628 موقفاً خاضعاً للرسوم في مدينة الشارقة. كما أوضحت البلدية أنها تقوم بتوظيف أحدث المعايير في مجال التفتيش على المواقف وبأحدث التقنيات، وذلك لضمان جودة الخدمة ودقتها وتسهيل العمل على المفتشين خلال فصل الصيف حيث تشتد درجات الحرارة. وأكد حامد القائد مدير إدارة المواقف العامة في البلدية، أن المواقف العامة من أبرز الخدمات التي تقدمها البلدية لشريحة كبيرة من المتعاملين سواء سكان أو زوار الإمارة الباسمة. وقال القائد: وفرت البلدية مركبات المسح الرقمي في إطار حرصها على استخدام أفضل الوسائل في التفتيش على المواقف العامة بصورة دقيقة، وتوظيف التقنيات الحديثة، حيث تستطيع هذه المركبات من خلال الكاميرات التي تعتليها قراءة لوحات المركبات المستخدمة للمواقف العامة، من خلال تقنية خاصة ترصد التجاوزات الموجودة وتقدم البيانات والإحصاءات عن نسبة إشغال المواقف وأوقاتها ونسب استخدام وسائل الدفع المختلفة.

حامد القائد

وأوضح أن الكاميرات الذكية التي تجهز بها مركبات المسح الرقمي، يمكنها التعرف إلى أرقام السيارات التي تدخل عبر شاشات اللمس في أجهزة سداد الرسوم، حيث تتوافق آلية عملها مع هذه الأجهزة، لقراءة لوحات المركبات ويمكنها مسح 3000 مركبة في الساعة الواحدة، حيث تقرأ لوحات المركبات التي قام أصحابها بسداد الرسوم من خلال التذاكر الإلكترونية والاشتراكات الموسمية والرسائل النصية. وأشار مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة إلى أن هناك عدداً من التجاوزات التي يتم رصدها خلال التفتيش الدوري، منها الوقوف من دون سداد الرسوم، أو حجز أكثر من موقف، أو الوقوف خلف المركبات، أو الاستغلال السيئ لمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة أو المواقف المحجوزة وغيرها.

وأضاف أن البلدية تعمل على مسح شامل لمختلف المناطق، خصوصاً الحيوية، تمهيداً لإخضاع المواقف للرسوم، بعد أن تقوم إدارة المواقف العامة بتجهيزها وفق أفضل المعايير والمواصفات من أجل تسخيرها للجمهور بصورة دائمة، تماشياً مع النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، إذ تحرص على إتاحتها لهم في كافة الأوقات بهدف التسهيل عليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق السعادة لديهم، كما أن هناك خططاً لزيادة هذه المواقف بشكل دوري على مدار العام.

وقال مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة: هناك أكثر من 55 ألفاً و628 موقفاً خاضعاً للرسوم في مدينة الشارقة مجهزة وفق أفضل المعايير، توفر للجمهور خدمة الوقوف بعد سداد الرسوم بطرق عديدة وفرتها البلدية للتسهيل على المتعاملين تشمل العملات المعدنية التي توضع في أجهزة المواقف العامة العاملة بتقنية اللمس والتي يبلغ عددها 1210 أجهزة مواقف، كما يوجد هناك خدمة الرسائل النصية القصيرة، وكذلك إمكانية تسديد الرسوم من خلال تطبيق الشارقة الرقمية، فضلاً عن الاشتراكات الموسمية.

مرونة

نوّه مدير إدارة المواقف العامة إلى أن البلدية تعمل على إصدار تصاريح ترخيص الساحات الاستثمارية في مناطق مختلفة من المدينة، تماشياً مع جهودها في توفير المواقف النظامية وتعزيز المظهر الجمالي، حيث تسعى البلدية من خلال هذه الساحات إلى توفير المواقف بصورة مستمرة وإضافة المرونة في اختيار مواقع الوقوف، كما تعزز من مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للسياحة والاستثمار والعيش، وتتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية والنمو السكاني الكبير.