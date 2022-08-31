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فتح باب المشاركة في جائزة «الشارقة لدعم اللاجئين 2023»

فتح باب المشاركة في جائزة «الشارقة لدعم اللاجئين 2023»
1 سبتمبر 2022 01:27

الشارقة (الاتحاد)

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دعت «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانيّة العالميّة المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، صناع العمل الإنساني للمشاركة في الدورة السابعة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين للعام 2023، بدءاً من 01 سبتمبر الجاري ولغاية 15 نوفمبر المقبل، معلنة فتح الباب أمام المنظمات الإنسانية والمؤسسات والأفراد لترشيح أي منظمة أو مؤسسة إنسانية عاملة في دعم ومناصرة اللاجئين في قارتي آسيا وأفريقيا، عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.
وتنظم الجائزة برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتبلغ قيمة الجائزة، التي تُنظم سنوياً منذ عام 2017 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 500 ألف درهم إماراتي، وهي مساهمة خاصة من «القلب الكبير» ولا يتم احتساب قيمة الجائزة من أي تبرعات تقدم للمؤسسة.
وقالت مريم الحمادي مديرة مؤسسة القلب الكبير: «منذ إطلاقها في عام 2017، شكلت جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين حافزاً للعديد من مؤسسات العمل الإنساني لبذل المزيد من الجهود لمساعدة الفئات المحتاجة، وتنظيم العمل الإنساني بصورة أفضل، ومع كل دورة تستقطب الجائزة مشاركات نوعية أفضل، واهتماماً دولياً متزايداً، ما يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات و لشارقة في المجال الإنساني».
وأضافت: «لا يقتصر الدور المباشر للجائزة على دعم الفائزين فقط، وإنما يمتد لتطوير منظومة العمل الإنساني ككل، وتوسيع مظلتها لتشمل تأمين المتطلبات الحياتية للاجئين».  

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