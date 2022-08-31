الطقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتكون الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 كلم/ س إلى 25 كلم/س تصل إلى 35 كلم/س.

وحالة البحر في الخليج العربي: خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:05 والمد الثاني عند الساعة 04:14. الجزر الأول عند الساعة 09:31 الجزر الثاني عند الساعة 22:19.

وفي بحر عمان: خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:20 المد الثاني عند الساعة 01:36 والجزر الأول عند الساعة 19:01 الثاني عند الساعة 06:50.