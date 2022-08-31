الوقوف على ملاحظات المتعاملين في مركز فحص السائقين بمصفح

أبوظبي (الاتحاد)

اطلّع اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، على خدمات إسعاد المتعاملين في مركز فحص السائقين بمنطقة «مصفح» التابع لمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، وذلك ضمن مبادرة «في الميدان» الحكومية.

وشارك في تقديم الخدمات والتقى عدداً من المتعاملين وتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها ومدى رضا المتعاملين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، واستمع إلى إيجاز عن الخدمات المقدمة للجمهور والجهود المبذولة لتوفير الوقت الجهد، بما يعزز السعادة والشعور بالرضا لدى المتعاملين.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي الالتزام بتنفيذ التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً، لافتاً إلى العمل المستمر وفق منهجية منظمة ودقيقة لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تطوير إمكانات الكوادر المتخصصة ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين، من خلال التدريب المستمر وتعزيز الجودة والتميز المؤسسي ونشر ثقافة الولاء والاستخدام الأفضل للتقنيات.

ورافق مدير عام شرطة أبوظبي خلال الجولة العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات.