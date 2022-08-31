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شرطة دبي تكرم كوادر نسائية أكملن 25 عاماً بالخدمة

المكرمات في لقطة تذكارية (من المصدر)
1 سبتمبر 2022 01:27

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، العسكريين والمدنيين من العنصر النسائي في قطاع شؤون العمليات، اللواتي أكملن 25 عاما في الخدمة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية. وهنأ اللواء الغيثي القيادة الرشيدة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم 28 من شهر أغسطس من كل عام، كما هنأ موظفات القطاع بهذا اليوم، وأثنى على جهودهن في العمل وتميزهن في خدمة الوطن، مؤكداً أن دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرست ركائز قوية ودعائم متينة تضمن حقوق المرأة في كافة جوانب الحياة.

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فخر واعتزاز
عبرت المكرمات عن شكرهن وامتنانهن للقيادة العامة لشرطة دبي على هذه المبادرة الطيبة، مؤكدات شعورهن بالفخر والاعتزاز بالعمل في شرطة دبي لهذه الفترة الطويلة، وأن هذا التكريم بمثابة وسام شرف وحافز لهن لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

 

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