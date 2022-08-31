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سائحة يونانية تنقذ طفلاً من الغرق

مشعل جلفار خلال تكريم السائحة بحضور فريق المسعفين (من المصدر)
1 سبتمبر 2022 01:27

دبي (الاتحاد)

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كرم مشعل عبدالكريم جلفار بمقر المؤسسة سائحة يونانية، أنقذت حياة طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، إثر تعرضه للغرق في أحد أحواض السباحة.
ونجحت السائحة، في تقديم الإسعافات الأولية للطفل، الأمر الذي أسهم في المحافظة على استقرار مؤشراته الحيوية حتى وصول سيارة الإسعاف وتقديم الدعم الطبي اللازم، ليعود الطفل إلى حالته الطبيعية. وشكر جلفار «ميروبي بوكوفالا» السائحة على سرعة تصرفها وتعاملها مع الحالة، مؤكدا أن إلمام أفراد المجتمع ببعض الإسعافات الأولية الأساسية يسهم في إنقاذ الأرواح من خلال التعامل السريع معها، مؤكدا أن سلامة المجتمع مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود لنشر الثقافة الصحية باعتبارها مهارة خاصة يمكنها أن تنقذ حياة في الأوقات الدقيقة والحرجة.
ودعا جلفار كافة أفراد المجتمع لاكتساب المعرفة في مجال الإسعافات الأولية ليتمكنوا من إنقاذ حياة من حولهم إن اقتضت الحاجة لذلك حتى وصول الدعم الطبي، كما أكد على الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام باختلاف أنواعها في نشر تلك الثقافة، من خلال رسائلها للمجتمع وتوضيح أن معارف بسيطة يمكن أن يتقنوها قادرة على نشر الأمان الصحي المجتمعي.

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