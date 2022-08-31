«دبي القضائي» يطلق دبلوم الدراسات القانونية

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الأولى من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لمديري الدعاوى بمحاكم دبي. واستقطب الدبلوم 18 منتسباً تحت إشراف نخبة من المدربين من القضاة في محاكم دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي - الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وسيدرس المنتسبون 17 مادة موزعة على 96 ساعة تتوزع على التدريب العملي وعدد من المواد النظرية من أبرزها: مكتب إدارة الدعوى، الاختصاص القضائي، التعريف بالدعوى من حيث أطرافها وشروط وجود الحق فيها، الطلبات والدفوع والأوامر القضائية، الإعلان، عوارض الخصومة وغيرها.

ويهدف هذا الدبلوم إلى تزويد المتدربين بالمعلومات المتعلقة بطبيعة عمل مديري الدعاوى، وإكسابهم المهارات المتقدمة اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم، وفق أفضل درجات الجودة والإتقان، وتعزيز معارفهم القانونية ذات الصلة لأداء مهامهم الوظيفية.