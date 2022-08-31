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الإمارات

وصول طائرتين تحملان إمدادات لمساعدة باكستان في مواجهة السيول

وصول مساعدات إغاثية إماراتية إلى باكستان
31 أغسطس 2022 23:19

تواصل الجسر الجوي الإغاثي الذي أقامته دولة الإمارات دعماً للمتأثرين من الفيضانات والسيول في جمهورية باكستان الإسلامية.

في هذا الإطار، وصلت اليوم الأربعاء إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد طائرتان إضافيتان تحملان مساعدات غذائية وإنسانية وإغاثية للمتضررين، وفقاً لما نقلته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسلام آباد على حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وأضافت السفارة "يصل مجموع طائرات الإغاثة إلى سبع رحلات جوية محملة بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والخيم لإيواء المتضررين".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
باكستان
جسر جوي
فيضانات
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