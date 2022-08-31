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رئيس بلغاريا يصل إلى الدولة
رئيس بلغاريا يصل إلى الدولة
31 أغسطس 2022 19:38
وصل فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة اليوم إلى أبوظبي في زيارة عمل إلى دولة الإمارات.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة.. معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة وعدد من المسؤولين.
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المصدر: وام
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