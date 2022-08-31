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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
31 أغسطس 2022 17:34

 تتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:05 والمد الثاني عند الساعة 04:14 . الجزر الأول عند الساعة 09:31 والجزر الثاني عند الساعة 22:19. بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والمد الثاني عند الساعة 01:36 والجزر الأول عند الساعة 19:01 الثاني عند الساعة 06:50. 

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