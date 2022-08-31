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الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة

الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة
31 أغسطس 2022 16:16

 ‌‎تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 282,974 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 1,015,398 حالة.

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‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,341 حالة. فيما أعلنت الوزارة شفاء 618 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 994,358 حالة.

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
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