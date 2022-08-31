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ضبط مسافر بحوزته مصوغات ذهبية بمطار الشارقة تقدر قيمتها بنصف مليون درهم

ضبط مسافر بحوزته مصوغات ذهبية بمطار الشارقة تقدر قيمتها بنصف مليون درهم
31 أغسطس 2022 14:13

الشارقة (الاتحاد)

تمكن قسم شرطة مطار الشارقة من ضبط‏ مسافر في العقد الثالث، أثناء مغادرته الدولة متجهاً إلى وطنه، ‏ بتهمة الاستيلاء على مال الغير بقصد التملك، إذ تبين بحوزته مصوغات من الذهب تقدر بـ 430 ألف درهم، قام بإخفائها بين أمتعته الشخصية.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى الاشتباه بشخص من الجنسية الآسيوية عند نقطة تفتيش الأمتعة بمطار ‏الشارقة ‏الدولي، وبعد التفتيش تبين أنه يحمل كميات كبيرة من المشغولات الذهبية مخبأة بين أمتعة السفر الخاصة به، دون فواتير أو أوراق تثبت ملكيته، وعند سؤاله عن الفواتير، لوحظت عليه علامات القلق والارتباك، ونتيجة ‏للحس الأمني وتراكم الخبرات الميدانية والتفتيشية لدى ضباط وأفراد قسم شرطة مطار الشارقة، قام الأفراد المختصون بفتح حقائب الشحن الخاصة بالمسافر، وتم العثور على كميات أخرى من الذهب، وكشفت التحقيقات ‏بأن المتهم عثر على الذهب في إحدى المناطق الرملية في الدولة، وقام بالاستيلاء عليها، دون الرجوع إلى الجهات الأمنية لتسليم المعثورات، وتمت إحالته للجهات المختصة.‏

شرطة مطار الشارقة
مطار الشارقة
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