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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية

محمد بن زايد
31 أغسطس 2022 11:23

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية، بدرجة وكيل وزارة.

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المصدر: وام
الأرشيف والمكتبة الوطنية
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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