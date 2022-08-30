الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عمار النعيمي يبحث التعاون مع سفير دوقية لوكسمبورغ

عمار النعيمي يستقبل سفير دوقية لوكسمبورغ ( وام)
31 أغسطس 2022 02:21

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس قيرغيزستان بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة ترينيداد وتوباغو بذكرى استقلال بلادها

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، روبرت لاور سفير دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وبحث سموه والسفير -خلال اللقاء- علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.  وأثنى سفير دوقية لوكسمبورغ على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.. مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة في مختلف الميادين وعجمان خاصة. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

عمار النعيمي
لوكسمبورغ
الإمارات
عجمان
آخر الأخبار
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
اليوم 10:46
محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد
اليوم 10:28
آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
الاقتصادي
آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
اليوم 10:05
نوع من الزيوت يساهم بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان
دنيا
نوع من الزيوت يساهم بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©