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سفير تشيلي: القيم المشتركة تعزز العلاقات مع الإمارات

سفير تشيلي: القيم المشتركة تعزز العلاقات مع الإمارات
31 أغسطس 2022 02:21

أبوظبي (وام)

أكد باتريسيو دياز بروتون، سفير دولة تشيلي في الإمارات، على القيم المشتركة التي تتقاسمها كل من دولة الإمارات وتشيلي وفي مقدمتها الانفتاح على العالم وتمكين المرأة، معتبراً أن هذه القيم تعد أرضية صلبة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين. وأعرب بروتون عن أمله في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتجارة، بما يمهد الطريق لتعزيز التعاون الثنائي بشكل خاص في مجالات الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والمياه. 
وقال: «بينما تعد الإمارات نفسها للمستقبل، ربما من دون الوقود الأحفوري واعتماد مصادر الطاقة المتجددة.. ترغب تشيلي في تعزيز التعاون في هذا القطاع». وتحدث بروتون عن الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها بلاده ومنها المعاناة من الجفاف الذي استمر قرابة 12 عاماً في المنطقة الوسطى.. وقال: لحسن الحظ، شهدنا أمطاراً هذا العام.. ولولا الأمطار، لكنا في حالة طوارئ خلال عام 2023». 

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أولويات
أكد بروتون أن من بين أهم الأولويات في بلاده الاتجاه إلى أنشطة منزوعة الكربون، حيث تم إحراز تقدم في هذا الشان عبر إزالة الكربون من مصادر الطاقة. ونوه بما حققته الإمارات على الصعيد التنموي والحضري، حيث تمكنت من إنشاء مدن جميلة معززة بمساحات كبيرة من العشب الأخضر والأشجار، مستفيدة من تقنيات تحلية المياه وإعادة تدويرها. وأوضح أن تشيلي تحتاج إلى الاستثمار بكثافة في هذا النوع من التقنيات. وأشار إلى إمكانية التعاون في هذا الشأن. كما أشار إلى محور الأمن الغذائي الذي يراه مجالاً رحباً للتعاون بين البلدين، حيث تعد تشيلي من ضمن أهم موردي المنتجات الزراعية. كما نوه بمبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي لتعزيز التجارة بين الأسواق النامية، وأكد أن هذه المبادرة يمكنها أن تقوم بدور رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

 

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