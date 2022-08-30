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«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون الثروة السمكية

سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي (وام)
31 أغسطس 2022 02:21

الشارقة (وام)

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عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة المعنية بسير العمل الحكومي، ومتابعة الأداء لكافة الدوائر والهيئات الحكومية، ووضع خطط تطوير القطاعات الحيوية في الإمارة. 
واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية وذلك بعد مناقشة كافة مواده القانونية وتضمين ملاحظات السادة أعضاء المجلس. واطلع المجلس على تقرير حول أنشطة تجارة السيارات المستعملة ومزادات بيع السيارات، وبين تقرير الحركة النشطة والمتسارعة في أنشطة تجارة السيارات المستعملة والإقبال على الاستثمار فيها. وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وفي مجال السيارات المستعملة، وزيادة الفرص الاستثمارية في مناطق إمارة الشارقة.

الشارقة
تنفيذي الشارقة
الثروة السمكية
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