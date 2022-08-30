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تعاون بحثي بين «تريندز» و«الفرنسي للأبحاث»

عوض البريكي وعقيلة دبيشي خلال توقيع الاتفاقية عن بعد (من المصدر)
31 أغسطس 2022 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

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 وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون بحثي مع المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية (CFRP)، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات واستطلاعات الرأي، إلى جانب تعظيم الشراكة بين الطرفين لتبادل الأبحاث والإصدارات وتنظيم الندوات والمحاضرات المشتركة، إذ تأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية «تريندز» الهادفة لبناء شبكة علاقات واسعة وتعزيز قاعدة الشراكات الإقليمية والعالمية.
وقع المذكرة من جانب «تريندز» عوض البريكي رئيس قطاع «تريندز جلوبال»، وعن المركز الفرنسي الدكتورة عقيلة دبيشي مديرة المركز.
وقال البريكي: إن الاتفاقية تأتي في سياق سلسلة من مذكرات التفاهم والتعاون التي يبرمها «تريندز» مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر والدراسات، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وإقامة شراكات منتجة وفعالة، تسهم في تعزيز الإنتاج البحثي والعلمي والمعرفي، مثمّناً الشراكة مع المركز الفرنسي للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، وما ستثمر عنه من إنتاج علمي وبحثي قوي وموثوق.
وعبرت الدكتورة عقيلة دبيشي عن ترحيبها بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وثمّنت الدور الحيوي الذي يضطلع به كمؤسسة بحثية رائدة ومتميزة إقليمياً وعالمياً.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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