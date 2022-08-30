«عجمان للاتصال الحكومي» ينظم ورشة «واتساب الأعمال»

عجمان (وام)

نظم مركز عجمان للاتصال الحكومي الورشة الثانية لمشروع واتساب الأعمال، بالتعاون مع هيئة النقل وغرفة عجمان الذي يهدف إلى تسهيل إمكانية الاتصال وإنجاز المعاملات بسرعة عالية. واستعرضت الورشة آلية عمل الخدمة وطريقة استخدامها والخطوات المبدئية وكيفية تجاوب الخدمة مع المتعاملين، مما يتيح لهم الخصوصية والسهولة في الوصول للبيانات والمعلومات المطلوبة، دون الرجوع إلى موظف الاتصال ووضع المتعامل على الانتظار واستخدام الخدمة في أي وقت ومن أي مكان.

وتعمل خدمة واتساب الأعمال على تسهيل عملية التواصل مع الجهات والدوائر الحكومية وأتمتة بعض الخدمات. وتتميز هذه الخدمة بخاصية الشات بوت الافتراضي، الذي يقوم بالرد على العملاء بشكل آلي بدون تدخل الموظفين، إلا في الحالات الطارئة كجزء من التحول إلى الذكاء الاصطناعي المُدخل حديثاً في خدمات الاتصال والتواصل.