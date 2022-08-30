«زايد للأعمال الخيرية» تقدم مساعدات إغاثية إلى الشعب الباكستاني

أبوظبي (وام)

قدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مساعدات إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان الإسلامية التي شهدت سيولاً وفيضانات أسفرت عن قتلى ومصابين وأضرار في البنية التحتية في عدة أقاليم. وقال حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام المؤسسة، إن المؤسسة باشرت، بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة شملت (5000) خيمة لتخفيف معاناة المتضررين من تداعيات هذه الظروف المناخية الصعبة. وأضاف العامري، أن المؤسسة منذ إنشائها حريصة على سرعة الاستجابة للظروف الإنسانية، وتقديم المساعدات والعون إلى جميع الفئات المستهدفة في مختلف مناطق العالم دون تمييز بين عرق أو لون أو جنس أو معتقد، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تهدف إلى التخفيف من معاناة المتضررين من الشعب الباكستاني، خلال هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.. وندعو الله تعالى أن يحفظ باكستان وشعبها من كل مكروه.