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«السنع» ضمن «التربية الأخلاقية» العام الجاري

«السنع» ضمن «التربية الأخلاقية» العام الجاري
31 أغسطس 2022 02:21

دينا جوني (دبي) 

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قالت حصة رشيد المدير التنفيذي للفرع الثاني التابع لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إن منهج التربية الأخلاقية في العام الدراسي الجديد سيتضمن أيضاً بعض محتوى «السنع»، لافتةً إلى أن المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظة صادرة عن أولياء أمور الطلبة بهذا الشأن. كما أشارت إلى أربعة أنواع مختلفة من التدريب توفّرها المؤسسة للمعلمين خلال العام الدراسي الجاري. 
وأضافت رشيد أن المؤسسة تؤكد أهمية مشاركة ولي أمر الطالب في العملية التعليمية من خلال الآراء والاقتراحات والملاحظات للاستفادة منها في وضع الخطط التربوية، وذلك من خلال خط تواصل خاص بمقترحات أولياء الأمور، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي، و«الخط الساخن» للمدارس. وشرحت أن مؤسسة الإمارات للتعليم حددت أربع طرق تدريبية تنفّذ مع الكوادر الإدارية والتعليمية في المدرسة الإماراتية خلال العام الدراسي الجاري. وقالت إن عملية التدريب مستمرة طوال العام وبأشكال متعددة، أولها «التدريب المكثف» الذي تنظمه المؤسسة لمدة أسبوع قبل انطلاق كل فصل دراسي، والذي يركّز على مستجدات المناهج الدراسية والعملية التعليمية والميدان التربوي بشكل عام. 
كما تطبّق المؤسسة التدريب المستمر من خلال «مجتمعات التعلم المهنية»، والذي يتم تنظيمه لمعلمي أي من المواد الدراسية لتبادل خبرات التدريس. وأشارت كذلك إلى التدريب الالكتروني من خلال المنصات الموجودة على الموقع الرسمي المؤسسة، والتي تمكّن المعلم من تلقي التدريب الذي يناسب احتياجات كل منهم، وفي الزمان والمكان المتاحين. أما «النواة التدريبية»، فتركز على تدريب مجموعة من المعلمين ذوي الكفاءات العالية، والتي تمكنهم من تقديم التدريب على الحقائب التعليمية لمجموعات من المعلمين في مواد دراسية مختلفة.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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