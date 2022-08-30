«بصمة نسائية مشرقة» في «موانئ أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، فعالية احتفالية تحت عنوان «بصمة نسائية مشرقة»، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفي به الدولة لهذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام». وجاءت الفعالية في سياق التعاون الاستراتيجي المستمر بين مجموعة موانئ أبوظبي والاتحاد النسائي العام، خاصة عقب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين، بشأن تعزيز استراتيجيات تمكين المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية.

كما استضافت الفعالية حامياتِ التراث من مركز الصناعات التراثية والحرفية التابع للاتحاد النسائي العام.

كما حرصت مجموعة موانئ أبوظبي على تكريم كوكبة من السيدات اللاتي يمثلن الرعيل الأول والأساس لواقع المرأة الإماراتية الملهم.

وأعربت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عن اعتزاز الاتحاد النسائي العام بشراكته الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاتساق رؤيتها الداعمة للمرأة مع أهداف الاتحاد النسائي العام لتحقيق مستويات أعلى من التقدم والإنجازات في مسيرة المرأة الإماراتية في سبيل الارتقاء بمكانتها، ودعم مسيرتها الإبداعية الحافلة بالنجاحات والريادة، وذلك وفقاً لأفضل المعايير الدولية في مجال تمكين المرأة.

وقالت: «يسعدنا أن نحتفي معاً كل يوم بالدور المهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تعميق مكانة المرأة وتفعيل دورها الجوهري في مسيرة التنمية الشاملة في المجتمع، التي نعتز ونفتخر بكل ما تقوم به من جهود متواصلة في سبيل تأكيد دور المرأة في المجتمع، وتعميق إنجازاتها وإسهاماتها في كافة مجالات الحياة».

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أن الحفل الذي تستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي اليوم ليس احتفاءً بالمرأة الإماراتية فحسب، بل هو احتفاء بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة التي نجحت وخلال فترة وجيزة منذ قيامها بتوفير كل ما يلزم للمرأة الإماراتية لكي تمضي إلى المستقبل بثقة وثبات.

وقال: «نقف اليوم أمام بنات الإمارات اللاتي نفخر بهن وبإنجازاتهن في جميع المجالات، ونرى فيهن ثمرة لجهود قيادتنا الرشيدة التي هدفت إلى تقديم كل سبل الدعم إليهن على مر العقود الماضية. ويسرني هنا أن أتقدم إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بالشكر الجزيل على كل ما تقدمه لتمكين المرأة الإماراتية لتأدية دورها الحيوي كشريك أساسي في مسيرة البناء والتطوير لدولتنا الحبيبة، وفي جميع المواقع بدءاً من الميدانية ووصولاً إلى المراكز الإدارية العليا».

وأضاف: «يندرج تنظيم مجموعة موانئ أبوظبي لهذا الحفل في إطار دورها الرائد كجهة رئيسية داعمة لجهود تمكين المرأة على امتداد المجموعة وفي إمارة أبوظبي بشكل عام، وتحرص المجموعة في هذا السياق على التعاون الوثيق مع الاتحاد النسائي العام في إطلاق مبادرات وبرامج تسهم في تمكين المرأة وتدريبها وإكسابها مهارات جديدة تتيح لها الاستعداد للمستقبل. ويسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم بالتهنئة إلى المرأة الإماراتية الأم والأخت والزوجة والابنة والزميلة، وأدعوهن جميعاً لمواصلة العمل والاجتهاد لبناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة».

سياسات وخطط

أكدت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، الرئيس التنفيذي لبوّابة المقطع، خلال الفعالية، حرص مجموعة موانئ أبوظبي على الاحتفاء بابنة الإمارات.

وأضافت الظاهري التي ترأس مجلس المرأة في مجموعة موانئ أبوظبي: «سيعمل مكتب شؤون المرأة البحرية الذي تم تأسيسه حديثاً على متابعة قضايا المرأة العاملة في مجموعة موانئ أبوظبي من خلال تنظيم لقاءات دورية مع المرأة العاملة في المجموعة لفهم احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، إلى جانب فتح قنوات تواصل لاستقبال المقترحات، والمشاركة في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتمكين المرأة. وكذلك الإشراف على برامج التطوير والتدريب التي تمكّن المرأة مهنياً لدعم تميزها في بيئة العمل، وتمثيل الدولة في الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات العالمية والمحلية المرتبطة باختصاصات المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية».