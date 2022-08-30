«أمانة الوطني»: مناصب قيادية للمرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، حيث تم خلال الحفل تكريم موظفات المجلس الوطني الاتحادي اللاتي أتممن في العمل 10 سنوات.

حضر الاحتفال كل من الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، إلى جانب كادر الأمانة العامة. وقال الدكتور عمر النعيمي في كلمته خلال الحفل، إن المرأة الإماراتية تبوأت مناصب قيادية وأصبحت لها مكانة رفيعة في شتى المجالات وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة لها، على مر عمر دولتنا، ودعم القدوة ورائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات».