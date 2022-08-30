الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أمانة الوطني»: مناصب قيادية للمرأة الإماراتية

عمر النعيمي والحضور خلال الاحتفالية (من المصدر)
31 أغسطس 2022 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«بصمة نسائية مشرقة» في «موانئ أبوظبي»
جلسة حوارية في «شرطة دبي» احتفاءً بـ«يوم المرأة»

احتفلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، حيث تم خلال الحفل تكريم موظفات المجلس الوطني الاتحادي اللاتي أتممن في العمل 10 سنوات.
حضر الاحتفال كل من الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، إلى جانب كادر الأمانة العامة. وقال الدكتور عمر النعيمي في كلمته خلال الحفل، إن المرأة الإماراتية تبوأت مناصب قيادية وأصبحت لها مكانة رفيعة في شتى المجالات وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة لها، على مر عمر دولتنا، ودعم القدوة ورائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات».

لمجلس الوطني الاتحادي
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
اليوم 10:46
محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد
اليوم 10:28
آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
الاقتصادي
آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم
اليوم 10:05
نوع من الزيوت يساهم بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان
دنيا
نوع من الزيوت يساهم بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©