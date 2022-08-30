جلسة حوارية في «شرطة دبي» احتفاءً بـ«يوم المرأة»

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2022، بعنوان «تمكين المرأة في مجال العمل الشرطي.

واستضاف الملتقى كلاً من العميد مريم القحطاني من وزارة الداخلية، والدكتورة فريدة الحوسني من وزارة الصحة، وهدى المطروشي، والمدربة وضحة أنور في جلسة حوارية ملهمة، حاورتهن الرقيب منال الجوهري.

وتناولت الجلسة محاور عدة أهمها مدى إقبال المرأة الإماراتية على المجال العسكري، المرأة العسكرية بين التمكين والتحديات، والتوازن بين الجنسين في المؤسسات العسكرية، وطموح المرأة الإماراتية في المجال العسكري، وقصص نجاح الضيفات، ودعم الأسرة لنجاح المرأة، إضافة إلى ممكنات المرأة من أصحاب الهمم.