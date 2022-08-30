شرطة أبوظبي تكرم المتميزات

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس سنوياً تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» وكرمت المتميزات من الشركاء على جهودهن الريادية في مسيرة العمل الوطني من عناصرها النسائية على تميزهن في العمل الشرطي والأمني.

وألقى اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، كلمة أشاد فيها بدعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية ورعاية اهتمامها المستمر بتمكينها في مجالات العمل الوطني وخصوصاً في العمل الشرطي.

وثمن دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة.

وحضر الحفل معالي علي سالم الكعبي رئيس مؤسسة التنمية الأسرية، ومديرو قطاعات شرطة أبوظبي وأمل الجابري مدير عام هيئة الموارد البشرية، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وفاطمة خليفة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجلس الأمناء. وجرى خلال الحفل تكريم الشخصيات المتميزة من الشركاء في مؤسسة التنمية الأسرية والاتحاد النسائي العام ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومن شرطة أبوظبي شمل التكريم الخريجات من الطبيبات البيطريات، والمتحدثات في المجالس الرمضانية لعام 2022، والعنصر النسائي في فريق الغطس وفريق دوريات الدراجات النارية، وتكريم المشاركات في الطابور العسكري في احتفالات وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي.

اعتزاز بالإنجازات الريادية لابنة الإمارات

احتفلت إدارات شرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس سنوياً ويأتي هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، مثمنًة دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لمسيرة المرأة الإماراتية وتمكينها ودعم نجاحاتها في مختلف المجالات استمراراً للنهج الراسخ الذي أرسى دعائمه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإيمانه بأن تقدم الأمم ورفعتها يتحققان بسواعد بناتها وأبنائها.

وكرمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي عدداً من موظفات الصف الأمامي والمنتسبات والمتقاعدات في إدارة مرور العين تقديراً لجهودهن وتميزهن في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأعرب العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات عن تقديره لجهود المرأة الإماراتية في مسيرة العمل وتميزها في الإبداع والابتكار في مجالات العمل الشرطي، موجهًا الشكر لابنة الإمارات، على جهودها المتواصلة ودورها في خدمة وطنها وإسعاد أسرتها، مؤكداً اعتزاز أبناء الإمارات بالتقدير والدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية. وقدم المقدم سيف نعيف العامري، نائب مدير إدارة المرور في العين، خلال الحفل، شهادات شكر وتقدير وهدايا للمكرَّمات تقديراً لجهودهن وإسهاماتهن في مسيرة العمل الشرطي والأمني، وإخلاصهن في العمل. كما احتفلت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي بيوم المرأة الإماراتية بجزيرة ياس.

ونظم قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «طموح ونجاح وإنجازات غير مسبوقة» بمتحف شرطة المربعة، بحضور عدد من الضباط والجمهور وأسرهم.