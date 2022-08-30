جامعة الخليج الطبية تطلق استراتيجية جديدة

الاتحاد (عجمان)

انتهى الفريق الأكاديمي في «جامعة الخليج الطبية» بعجمان من إعداد خطة النمو الاستراتيجية الطويلة الأمد، والتي تتوافق مع المتطلبات المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية لسياسات التعليم والرعاية الصحية التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يساهم بالتالي في تعزيز القوى العاملة الإماراتية في مجال الرعاية الصحية، ويصبّ في خدمة المجتمع المحليّ.

ومن خلال إعلانها عن هذا المشروع الاستراتيجي، تكون «جامعة الخليج الطبية» أوّل جامعة خاصة تنخرط في عالم «الميتافيرس»، مع سعيها الحثيث إلى تحقيق المزيد من التفوّق، وبلوغ آفاق جديدة باستخدام التكنولوجيا، وتعزيز حضورها عبر احتضان أكثر من 2600 طالب بحضورٍ كامل، بالإضافة إلى 2000 طالب بدوام جزئي، ينتمون إلى أكثر من 90 جنسية مختلفة، ويدرسون في 29 برنامجاً معتمداً للطلاب الجامعيين والخريجين، ضمن الكليات الست التابعة لها، والعاملة في مجالات الطب العام، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية الحيوية، وإدارة الرعاية الصحية، والاقتصاد وتكنولوجيا التخدير، وعلوم المختبرات الطبية، والعلاج الطبيعي، وعلوم التصوير الطبي، والدبلوم المشارك في العلوم قبل الإكلينيكية.

خطة نمو استراتيجية

قال الدكتور محيي الدين ثومبي مؤسس الجامعة في العام 1998 ورئيس مجلس الأمناء فيها: «انطلاقاً من روح الريادة والابتكار التي تشكل الأساس في كل ما نقوم به، قمنا بوضع خطة نمو استراتيجية تهدف إلى مضاعفة قدرات جامعتنا، وتتوافق مع متطلبات العصر، وتلبّي الاحتياجات المستقبلية للبلاد».